Comparan a Shakira con otras celebridades que lucieron "el vestido de la venganza" tras sus rupturas

Luego de que Shakira confirmara a través de un comunicado oficial su separación del futbolista Gerard Piqué, con el que sostuvo una relación de doce años que derivó en dos hijos, miles de internautas se han pronunciado en redes sociales sobre lo ocurrido. Uno de los momentos que precisamente más llamó la atención en Internet, fue cuando la barranquillera hizo una aparición pública luego de la ruptura luciendo un sensual vestido negro que dejó más de uno sin aliento.

¿Qué es "el vestido de la venganza"?

Este fue el nombre que se le dio al atuendo que lució Diana de Gales cuando su todavía esposo, el príncipe Carlos, anunció públicamente su adulterio con Camila Parker Bowles. El hecho ocurrió en 1994, dos años después de la separación de la pareja real, más específicamente cuando la revista Vanity Fair organizó una gala para recaudar fondos para la galería de arte.

Lo curioso del caso es que justo ese día se trasmitió un documental en el que se exponía la relación del hijo de la Reina Isabel y Parker, lo que suponía una humillación para la madre de Harry y William. Contrario a esto, Lady Di salió más segura que nunca ante las cámaras que estaban haciéndole seguimiento al evento, demostrando que no se sentía pisoteada en lo absoluto.

El caso se repite

Otras celebridades como Miley Cyrus también protagonizaron un momento similar. En esta oportunidad, la intérprete de 'We can´t stop' fue fotografiada mientras salía de la corte, en donde estaba arreglando su situación marital con el actor Liam Hemsworth. Aunque el look es diferente, ya que tiene características propias de su estilo como las gafas y el aire rockero, su aparición no pasó desapercibida.

Algo similar ocurre con Shakira, quien ha seguido demostrando que tiene éxito en su carrera con la compañía del deportista y sin él, pues su más reciente lanzamiento 'Te felicito', que se especula sea dedicado a él, ya recoge más de 78 millones de vistas en YouTube.