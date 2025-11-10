Natanael Cano se presentará en Bogotá: fecha hora y valor de boletas

Natanael Cano, con apenas 24 años, es un sonorense, al igual que Carin León, que no sólo cambió la historia de la música mexicana, sino que abrió un camino donde lo urbano y lo regional se encontraron para contar la verdad de una nueva generación.



Concierto de Natanael Cano en Bogotá

Este 13 de noviembre, el Movistar Arena será el punto de encuentro de miles de voces que, como la de Natanael, crecieron sin miedo a decir lo que sienten. Una noche donde la energía y la emoción se mezclan en una sola experiencia en vivo.

Quién es Natanael Cano

Desde su debut con 'Corridos Tumbados' (2019), Natanael Cano rompió las reglas y creó un sonido que hoy une culturas y generaciones. Su fusión entre el regional mexicano, el trap y el hip hop se convirtió en una revolución que conquistó el mundo.Con éxitos como 'Amor Tumbado', 'Soy El Diablo Remix' junto a Bad Bunny y '300 Noches' con Belinda, Natanael ha demostrado que la autenticidad también puede ser un hit global. Su último álbum, 'Por qué La Demora' (2025), lo consolida como uno de los artistas más influyentes del panorama latino.



Cómo comprar boletas para Natanael Cano

Las entradas se pueden comprar en la página de Tu Boleta y hay localidades desde $189.000 hasta $660.000.

