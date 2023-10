Murió el hijo del cantante puertorriqueño Kendo Kaponi en un accidente de tránsito

A través de redes sociales se ha dado a conocer que falleció Cheniel Capone, hijo del reconocido cantante Kendo Kaponi. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el joven murió en medio de un accidente de tránsito, pues su carro se estrelló contra un edificio en Kissimmee, Florida. Diferentes usuarios y artistas se han tomado las plataformas digitales para enviarle mensaje de condolencias al puertorriqueño y su familia.

La Policía señaló que el hecho tuvo lugar hacia las 5:40 a.m. del pasado 22 de octubre y confirmó que el automóvil estaba bajo la propiedad del joven de 20 años.

Uno de los primeros artistas en aparecer en las plataformas digitales a desearle el más sentido pésame a su colega fue Arcángel , quien le envió fuerzas para poder enfrentar este duelo.

"Dios le dé entendimiento a Kendo, no tengo comunicación contigo mi bro, pero sé que leerás esto en su debido momento. Te acompaño en tus sentimientos, no sabes cuánto. Estoy aquí para lo que sea, a la hora que sea. Que el señor tenga en la gloria a tu amado hijo", escribió en medio de las historias.

La última publicación de Cheniel Capone antes del trágico accidente

Con más de 26 mil seguidores en Instagram, Chapone se caracterizaba por ser un joven que, a pesar de que no posteaba mucho contenido, se mostraba apasionado por la música al igual que su padre.

De hecho, algunas de las publicaciones que más han llamado la atención de su perfil son en donde aparece haciendo música con amigos y hasta invitando a la gente a estar pendiente de sus proyectos.

Además, se pudo establecer que, horas antes de morir en medio del accidente, publicó un último mensaje en el que se refería a cómo se transforma la vida de las personas en la medida en que pasan los años y aprenden sobre los obstáculos que se presentan.

“Las personas cambian, se vuelven irreconocibles. Para aquellos que dicen conocerte, saben de lo que les hablo”, escribió.