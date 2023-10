Murió Burt Young, actor de la película ‘Rocky Balboa’, así fue la despedida de Sylvester Stallone

El mundo de Hollywod está de luto, pues falleció uno de los grandes, se trata de Burt Young, a quien probablemente recuerdes por su aparición en todas las películas de ‘Rocky Balboa’ interpretando al llamativo Paulie.

Por el momento no se conocen las causas de su muerte, sin embargo, fue su hija Morea Steingieser la encargada de confirmar la noticia en la noche de este 18 de octubre al periódico The Ney York Times, no obstante, el actor perdió la vida el pasado 8 del mismo mes.

Young, quien tenía 83 años, hizo parte de las películas que lanzaron a la fama a Sylvester Stallone durante 30 años interpretando al mismo personaje, desde 1976 hasta 2006, y fue uno de los más grandes amigos del actor, tanto en la pantalla, como fuera de ella.

De hecho, gracias a su rol en la primera de estas recibió una nominación a los premios Oscar de la Academia en la categoría de ‘Mejor actor de reparto’, situación que lo consagró como uno de los pocos afortunados en lograr esto durante su carrera.

Como era de esperarse, Stallone aprovechó sus redes sociales para despedirse de su buen amigo, lo hizo con una fotografía en blanco y negro, al parecer, tomada de uno de los fotogramas de una de las películas en las que actuaron juntos.

En la instantánea, el mensaje que se puede leer en inglés traduce en español: “Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y un artista increíble, el mundo y yo te extrañaremos mucho... que descanses en paz”.

La foto fue publicada en la noche del 18 de octubre y ya está llena de comentarios en los que seguidores de los dos actores aseguran que extrañarán mucho al actor y le envían sus condolencias a la familia del siempre recordado ‘Paulie’.

Por ahora, seguidores y otros miembros de Hollywood están a la espera de un nuevo comunicado de su hija u otro ser querido, en el que se revele por qué falleció y si hay una causa concreta o una situación de salud.