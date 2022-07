Sylvester Stallone está cumpliendo 76 años: aquí te contamos algunas curiosidades del actor

El norteamericano Sylvester Stallone es uno de los actores más cotizados desde su salto a la fama con la película Rocky de 1976, y desde entonces se ha posicionado como uno de los grandes icónos de Hollywood . Stallone nació el 6 de julio de 1946, en Nueva York, Estados Unidos, bajo el seno de una familia Ítalo-estadounidense con raíces rusas, judías y francesas.

Antes de su salto a la fama Stallone hizo parte de diferentes películas, siendo en 'The Square Root' (1969) su debut en las pantallas del séptimo arte; 'Bananas' (1971), dirigida por Woody Allen , 'No place to hide' (1973), 'Capone' (1975) biopic del famoso gánster estadounidense Al Capone, seguida por 'Death Race 2000' en el mismo año. Al año siguiente se daría a conocer mundialmente con su aclamado papel en Rocky.

Te contamos algunas curiosidades del también productor, guionista y director de cine:

¿Película para adultos?

Sí, durante la juventud, Stallone trabajó en un película para adultos llamada 'The party at Kitty and Stud's', en aquella época el actor se encontraba en una muy desesperada situación económica, pues su familia lo había expulsado de la casa y se vio obligado a dormir en una estación de buses de la ciudad: "Tenía dos opciones, participar en esa película o robar a alguien, porque realmente estaba desesperado. En vez de cometer un delito, trabajé dos días por 200 dólares y pude abandonar la estación de buses", declaró el actor en una ocasión para un medio local.

Esta fue en la primera película en la que participó Sylvester, posteriormente a su fama le ofrecieron la cinta a cambio de una cantidad de dinero para que no viera la luz pública, el productor se negó rotundamente.

Antes de ser actor

Antes de comenzar su carrera como actor, Stallone tuvo varios trabajos muy alejados de los focos de las cámaras como: peluquero,empleado limpiandolas jaulas de los leones en el Central Park Zoo y acomodador de los cines Walter Reade.

Rocky, inspiración de millones de dólares

Detrás del gran exito de la película Rocky, se esconden varias curiosidades: fue inspirada en la pelea profesional entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, la noche del 24 de marzo de 1975. Sylvester asistió a esta pelea y tras finalizar el evento el actor se dirigió a su casa e inspirado terminó su obra en tres días y veinte horas. Posteriormente intentó venderlo, pero él quería interpretar el papel principal y no fue si un año después que la productora dio el aval con las condiciones de Stallone. Este gran filme ganó un Óscar a mejor película.

Personaje de taquilla

Es el único actor hasta el momento en la historia de Hollywood que ha trabajado en películas que marcan siempre en taquilla como nº1 durante más de cinco décadas consecutivas. A esto se suma que ha sido el único que ha protagonizado tres de las grandes franquicias del cine: 'Rocky', 'Los mercenarios' y 'Rambo'.

No solo el cine como arte

Se sabe que Stallone ama la actuación, así como el poder dirigir y producir películas de gran éxito, sin embargo, el actor disfruta el arte de la pintura, realiza esto como hobbie e incluso ha realizado variedad de cuadros y hasta exposiciones. Es uno de los grandes personajes de Hollywood en poseer una millonaria colección de cuadros de distintos artistas a nivel mundial.

Récord Guinness

La tercera parte de 'Rambo' tiene el récord Guinness por ser la película más violenta y sangrienta del cine, ya que hay 221 actos de violencia y 108 muertes. Y la cuarta parte supera a la anterior con 236 muertes.

Revista fitness

En el 2005, el actor creó su propia revista llamada en su momento 'Sly' dirigida en su mayoría a personas mayores de los 40 años, en ella explicaba cómo llevar una vida saludable, dietas, comidas balanceadas, deporte y hasta entrevistas de grandes personalidades y sus rutinas. El ejemplar no funcionó y cerró después de cuatro ediciones.

No a Tarantino

Las películas de Quentin Tarantino, de alguna otra forma pasan a la historia y se convierten en cine de culto, sin embargo, Sylvester Stallone le dio un 'No, rotundo' al productor para hacer parte de la cinta 'Pulp Fiction'. También rechazó tajantemente 'Superman'. ¿Fue un error?



Dolor de padre

Sylvester atravesó por uno de los momentos más dolorosos que cualquier padre podría experimentar, su hijo Sage Stallone murió el 13 de julio de 2012, a los 36 años debido a un paro cardiaco por causas naturales. Se tiene conocimientno de que Sage fumaba en grandes cantidades, hecho que pudo precipitar su prematura muerte.



Complicaciones en el parto

Cuando Sylvester Stallone nació, el médico a cargo cortó varios nervios faciales en el área de los ojos y los labios, esto explica su característica mueca torcida.