"Schwarzenegger es mejor que yo": Sylvester Stallone

A pesar de la dura riña que ambos mantuvieron en el pasado por erigirse como el ídolo de acción preferido de Hollywood, Stallone y Schwarzenegger disfrutan en la actualidad de una sólida amistad que les ha llevado a protagonizar varias películas juntos, la última de ellas es la recién estrenada "Plan de escape", así como a intercambiar elogios cada vez que se presentan juntos para promocionar sus proyectos.

Tan estrecha se ha vuelto su relación personal, que Sylvester no ha dudado en halagar públicamente a su amigo por las dotes humorísticas que despliega en la gran pantalla, una habilidad que, a su juicio, convierte a Schwarzenegger en un intérprete "mucho mejor" que él cuando hay que aportar varias notas cómicas a sus normalmente rudos personajes.

"La verdad es que tengo que romper una lanza en favor de Arnold, porque lo cierto es que es mucho mejor que yo en las escenas cómicas de la película ("Plan de escape") y mucho más versátil a la hora de incorporar otros géneros en sus filmes de acción. Por ejemplo, en "Terminator" logró aterrorizar y hacer reír a la gente a partes iguales gracias a frases que han permanecido en la historia del cine, como la de "Sayonara, baby". Para serte sincero, sé que Rambo no era precisamente el tipo más chistoso y simpático del mundo", explicó a la revista Nuts.

Por su parte, el exgobernador de California, apodado "Governator" durante su etapa política, considera que su antiguo enemigo se ha convertido con los años en un productor de cine lleno de talento y de magníficas ideas que no ha dudado en transformar en exitosas películas, como demuestra la gran acogida de la que ha disfrutado la trepidante saga de "Los mercenarios": una serie de películas que Stallone no solo ha producido sino también protagonizado.

No obstante, Schwarzenegger no duda en romper la dinámica de halagos mutuos para puntualizar que no está de acuerdo con la opinión de su amigo sobre sus propias habilidades para hacer reír a los demás.

"Sylvester tiene mucho más mérito que yo en sus triunfos porque ha querido complementar su trabajo interpretativo involucrándose también en la producción de sus películas. No estoy de acuerdo con él en lo de que tengo un gran sentido del humor, pero es verdad que nos divertimos mucho rodando la película. De hecho, hay una escena concreta que recuerdo con cariño y que me hace reír mucho: un momento de mucha intensidad en el que nos estamos deshaciendo de varios guardias que nos bloquean el paso y en el que, de repente, hago un chiste totalmente inapropiado que nos descoloca a los dos", reveló el actor de origen austríaco.

Por: Bang Showbiz

