Mujer descubre infidelidad gracias al reflejo de las gafas de su pareja

Sydney Kinsch reveló a través de un video en Tik Tok el momento exacto en el que descubrió que su novio le estaba siendo infiel. La joven compartió una fotografía que le había enviado su pareja, en la que aparentemente todo estaba bien, pues aparecía "solo" en su automóvil; sin embargo, un pequeño detalle puso en evidencia la verdad.

En la imagen, se puede apreciar a un hombre luciendo unas gafas de sol negras, en uno de los lentes se refleja su brazo sobre el volante y en otro se ven claramente las piernas de su acompañante. Parece que olvidó revisar la instantánea antes de enviársela a Kinsch, quien no pasó por alto el pormenor y decidió enfrentarlo.

De acuerdo con el diario Daily Mail , la mujer llamó inmediatamente a su novio para pedirle explicaciones. "Le pregunté si se dio cuenta de que me envió una p*** en su Snapchat y no tenía idea, así que se lo envié y me dijo que estaba loca y que era la novia de nuestro amigo", aseguró.

Lo más impresionante apenas estaba por suceder, luego del incidente Kinsch supo que su pareja había estado saliendo con otras cinco mujeres durante el último mes. La historia ha causado sensación en redes sociales, en tan solo tres días acumuló 1.8 millones de reproducciones. De seguro, muchos usuarios de la plataforma serán más cuidadosos a la hora de ver las fotografías de sus novios.