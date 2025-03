María Laura Quintero es familiar de Silvestre Dangond: “Somos uno solo”

María Laura Quintero es una talentosa actriz, reconocida por su participación en varias producciones de televisión, tanto a nivel nacional como internacional, además fue presentadora y también participó en el Concurso Nacional de Belleza representando al Cesar, exactamente en el año 2011.

En 2012 su carrera alcanzó un peldaño importante debido al papel que tuvo en la novela‘Rafael Orozco, el ídolo’ , pues esto le abrió las puertas para participar en más producciones, llegando a tener personajes importantes como en ‘Los Morales’, donde interpreto a Nevis Troya, madre de Kaleth Morales.

Asimismo, el romance ha sido protagonista en su vida, dado que la actriz mantuvo una relación, desde el 2017 hasta el 2020 con el creado de contenido, Sebastián Villalobos, quien en enero 2025anunció que se convertirá en padre junto a Camila Santamaría . Sin embargo, Quintero actualmente comparte su corazón con el actor mexicano Roberto Romano.

María Laura Quintero es prima de Silvestre Dangond

En esta oportunidad, María Laura, en una entrevista en Los 40, indicó que su segundo apellido es Dangond, un dato desconocido para mucho de sus seguidores, por lo que muchos se cuestionaron si tenía alguna relación con el cantante del vallenato Silvestre Dangond.

“Es costumbre que las familias tengan una misma línea de vida, de modo que los Dangond son uno solo”, confiesa la actriz, por lo que informó que con Silvestre son primos terceros y que el padre del cantante siempre fue cercano a su familia, por lo que crecieron juntos.

Ante estas confesiones, sus seguidores no duraron en comentar al respecto, algunos indicaron que tener el mismo apellido no los hace familiares: “Se colgó de la fama”, “Primos terceros no existe, no son nada”, “No tenía pruebas, pero tampoco dudas, los Dangond son una sola cosa”, “Confirmo todos somos primos, así seamos lejanos”, son algunos de los comentarios que le dejaron a la actriz.