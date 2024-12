Marcela Reyes se quebró en el cierre de año de su empresa: En redes le recordaron a sus exparejas

Marcela Reyes vuelve a ser noticia en las plataformas digitales debido a que recientemente mostró ante sus millones de seguidores en Instagram los retos que tuvo que asumir en 2024 al apostar por la creación de empresa en Colombia, demostrando de esta forma que liderar un negocio no es tarea sencilla.

¿Se acordó de Dj. Exotic y de su ruptura con B- King?

La reconocida artista se reunió con su equipo de trabajo para agradecerles a cada uno de los integrantes del grupo por la entrega y disposición que demostraron tener a lo largo del año; sin embargo, llamó la atención en un momento de su discurso debido a que se le cortó la voz por lo que ha experimentado en esta etapa de su vida.

"A veces he estado enferma... Voy a llorar. A veces he estado derrotada, pero aún así me levanto, publico, muevo cosas, porque sé que de esta empresa no necesito solo yo, sino que sé que necesitamos todos y bueno, últimamente ando muy sensible, pero de verdad les agradezco porque cada cosa que ustedes hacen está contribuyendo a mi crecimiento, al de mi familia, al de mi hijo", explicó.

De inmediato, muchos usuarios de Internet recordaron que hace poco se dio a conocer que DJ. Exotic, el padre de su hijo, se debatía entre la vida y la muerte por una balacera que se registró en uno de sus espectáculos y que también se informó que Reyes había finalizado su matrimonio con B-King.

Esto, al parecer, habría contribuido a que las cosas se le dificultaran un poco más durante estos últimos 12 meses. Reyes aprovechó la oportunidad para entregar dos motos en su compañía. Una de ellas iba dirigida para el área comercial, mientras que la otra sería entregada a un trabajador del departamento administrativo.

"Sigue sensible por lo de Exotic", "se acaba de separar de su esposo", "a ella se le nota en los videos que la separación le dio duro y esa mujer tan hermosa", son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales como Instagram.

