Marcela Reyes dio a conocer que le harán un tributo en vida a Exotic: "Se puso feliz"

El parte médico de Exotic DJ sigue siendo reservados, sin embargo, Marcela Reyes se la ha pasado informando acerca de cómo se encuentra el artista, el punto que tuvo que salir a desmentir que este haya fallecido, como se mencionaba en redes.

Es por esta razón que se ha convertido en una vocera de la familia de este caleño, quien aún sigue recuperándose, y dio información sobre un homenaje que tienen planeado para este fin de año.

Marcela Reyes da noticias sobre Exotic DJ

Por medio de un video en sus historias de Instagram, la DJ se mostró bastante feliz al poderles contar a sus seguidores novedades sobre cómo se encuentra el artista que fue impactado por disparos.

"Imagínense que la familia me llamó , es decir sus papás, hermanos y amigos. Me dijeron que le querían hacer un tributo en vida a Exotic", empezó contando Marcela Reyes.

Ante esto, la artista explicó que gracias a sus habilidades en los negocios y la visión que tiene para realizar eventos por todo lo alto, los seres queridos de su expareja le pidieron que los ayudara a llevar este homenaje a cabo.

Marcela Reyes informó que no solo aceptó, sino que el 27 de diciembre en Cali, en la discoteca Garden, tendrá lugar este tributo en el que exaltarán la carrera de Exotic: "se unieron los DJs más tesos de este país, por ejemplo Ivory, Camila Gutiérrez, Lobo, Gaia, Neo y yo".

Sumado a esto, recalcó que ellos serán familia toda la vida y que por eso no podía quedarse fuera del homenaje, dejando en claro que no solo lo hace por él y por su hijo, sino por la madre del que fue su pareja, dado que esta señora es como una segunda madre para ella

"De hecho, Exotic se puso feliz cuando le contaron que le iban a hacer este tributo porque obviamente él sabe que en Cali tiene muchos fans y personas que lo aman. Hay que de verdad reconocerle todo lo que ha hecho en la escena (musical), es de los pioneros en Colombia, de los que salió hace muchos años", hizo énfasis Marcela Reyes.

Cabe destacar que el hecho de que este sea un evento en el que se va a cobrar la entrada dividió opiniones entre los fanáticos, pues unos consideraron que tomaron esta situación para lucrarse, mientras que otros aseguraron que el objetivo de esto es recolectar fondos para pagar los gastos médicos del DJ.