¿Marcela Reyes ya perdonó a Exotic DJ?: Esto es lo que hizo luego de la infidelidad

Mientras que aún no se sabe el pronóstico médico que tiene Exotic DJ luego de haber sido impactado por varias balas, Marcela Reyes respondió a las preguntas de algunos de sus seguidores con respecto a cómo se encuentra, cómo está la relación entre ellos y cómo se siente su hijo en medio de esta dificultad.

Marcela Reyes habló sobre su relación con Exotic DJ

Por medio de videos en sus historias de Instagram, la artista dio a conocer si ella ya disculpó a su expareja por haberle sido infiel, puesto que ellos se hicieron reconocidos por causa del video del altercado en el que ella pateó la puerta en la que se encontraban el hombre y su mejor amiga.

"Por supuesto que ya perdoné, por supuesto que también pedí perdón por cualquier cosa que yo en algún momento, desde la rabia o la herida, haya dicho o hecho y no solo a él, a mi familia. Todos estos momentos llegan para eso, para sensibilizarte", resaltó Marcela Reyes.

Por otra parte, respondió cómo se encuentra su hijo en este momento: "Valen está llenísimo de amor de todos nosotros, protegiendo lo que ve y lo que los adultos le puedan decir, más aferrados a Dios que nunca, él está orando alrededor de tres veces al día. El no entiende muchas cosas".

Tras esto, Marcela Reyes mostró al niño de seis años prendiendo unas velas en un altar a la virgen para dar una muestra de cómo se encuentra envuelto en su fe para lograr que Exotic DJ se recupere.

Marcela Reyes se separó de B-King

Luego de que hubo una gran cantidad de rumores acerca de que la DJ ya no tenía una relación con B-King, en una entrevista con Roberto Cardona para Los 40 Principales, ella dio a conocer que estos eran ciertos: "fue una parte difícil. Hace unos meses, sí, estoy separada".

Con lágrimas y la voz entrecortada, Marcela Reyes dio a conocer cómo ha llevado este duro reto en su vida: "me ven en redes sociales, parada, pero también fue algo duro. Me casé pensando que iba a ser algo para toda la vida. He tenido dos hogares y en los dos creía que era para siempre porque soy super de familia. No me gusta estar soltera ni que me piropeen".

En esta misma entrevista, la DJ demostró que no fue una decisión tomada netamente por ella y que sigue muy afectada tras terminar esta relación con B-King: "una separación no es fácil, más cuando tú te vas amando".

No obstante, una de las preguntas que más la quebraron fue cuando Roberto Cardona le cuestionó quién era esa persona con la que se contactaba en estos duros momentos, por lo que ella confesó que no llama a nadie cuando está así de triste: "me lo guardo todo sola, no lo cuento con nadie, pero de todo aprendo muchísimo".