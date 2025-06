Maluma respondió si su retiro de la música está cerca: "Estoy intentando encontrar el balance"

Maluma apareció en redes sociales y aprovechó el espacio en las historias de Instagram para conversar un rato con sus seguidores, quienes aprovecharon para preguntarle sobre su parecido con Charly de La Reina del Flow, su regreso a Medellín y cómo logra equilibrar su vida sobre los escenarios con la que ha creado en la intimidad de su casa junto a su pareja, Susana Gómez, y su hija, París Londoño.

Mira también: Así fue el concierto de Maluma en Medellín: Invitados, festival y Carin León habló en exclusiva

¿Maluma se retirará pronto de la música?

Un usuario de la red no dudó en cuestionarlo acerca de un posible retiro teniendo en cuenta que está trabajando desde muy joven abriéndose paso por diferentes ciudades de Colombia y países del extranjero. Ante el cuestionamiento, el intérprete de 'Sobrio', 'Borró cassette', 'Felices los cuatro' y 'Créeme' desmintió esta información, añadiendo que está muy feliz con los resultados que ha obtenido en los últimos años.

“No, no, no, hombre, yo a penas estoy empezando, lo mejor estás por venir si Dios quiere. Estoy intentando encontrar el balance entre tener una vida artística, salir, girar y tener una vida familiar, pero ya descubrí la fórmula. Quiero que todo el mundo me conozca como Juan Luis, como lo que soy en casa y estoy seguro de que eso les va a gustar mucho más que Maluma. A penas estoy iniciando, no me voy a retirar, nunca me puedo retirar de algo que me gusta tanto”, mencionó en el citado espacio.

Publicidad

Mira también: Cuánto cuesta el reloj que usó Maluma en famosos premios: se pueden comprar 100 apartamentos

Adicionalmente, recordó que se encuentra en una etapa de su vida en la que está priorizando el tiempo de calidad que invierte en sus seres queridos, ya que los considera como parte fundamental del éxito que ha tenido.

Publicidad

Cómo fueron los inicios de Maluma

Juan Luis inició su carrera artística a los 17 años, cuando lanzó su primer sencillo 'Farandulera' en el año 2011. El éxito de esta canción le permitió alcanzar un contrato con Sony Music y posteriormente estrenar su álbum 'Magia', que logró miles de copias vendidas. A pesar de que inicialmente soñaba con dedicarse al deporte, más específicamente al fútbol, el exponente del género urbano encontró en los estudios de grabación su verdadera pasión.

Mira también: Maluma dejó su mansión y anunció cambios en su vida: “Me estaba volviendo loco, toqué fondo”