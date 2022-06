Karol G asegura que recibió respuesta negativa para hacer una colaboración junto a Shakira

Con cada paso por los escenarios mundiales la artista colombiana, Karol G , se sigue posicionando como una de las cantantes de música urbana con más éxito de los últimos años y con colaboraciones junto a grandes músicos, sin embargo, la antioqueña confesó que no ha contado con la suerte para poder cumplir su deseo de tener una canción con Shakira .

Según el canal de YouTube 'MoluzcoTV', y gracias a una entrevista que se volvió viral en redes sociales, Karol habló sobre lo que realmente sucedió con la artista barranquillera: “No estoy diciendo que estoy a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también le dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta..."

Desafortunadamente, la colaboración no se pudo dar en su momento. No obstante, la intérprete de 'Tusa' aclaró que no fue un rechazo de Shakira, lo que en realidad sucedió es que no logró hablar con ella directamente, sino que mostró la canción a “lo más cercano” de su equipo, quienes fueron los que no aceptaron la propuesta musical.

“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, comentó la reguetonera, añadiendo que no estaba molesta, ni tenía sentimientos negativos en contra de Shakira.

“Ha sido más lo que han armado y lo que han creado que lo que yo conté”, expresó la colombiana sobre cómo han abordado el tema diferentes medios de comunicación.