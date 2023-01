¿Juntos de nuevo? Fotos probarían que Sara Uribe y Fredy Guarín se vieron

Desde mediados de abril de este 2020 se empezó a conocer sobre la ruptura entre Sara Uribe y Fredy Guarín , quienes ya se habrían mostrado alejados.

Tiempo después, la presentadora dejó claro que no estaban juntos y que ella no dependía de él, asegurando que ella regresó a Colombia porque no se sentía bien y quería tener nuevamente tranquilidad.

Sin embargo, la pareja publicó diferentes fotografías, en sus historias de Instagram, las cuales sus seguidores no dejaron pasar por alto, ya que por varios detalles se dieron cuenta que estaban, al parecer, en el mismo lugar.

Detalles en el piso, una piscina, los vidrios de una terraza y una foto en la que probablemente ella estaría abrazándolo son unas de las pruebas que esta pareja dejó en sus redes sociales.

Esto generó varias especulaciones por parte de sus seguidores, quienes toman esto como un intento de reconciliación. No obstante, ninguno de los dos se ha manifestado de manera oficial ante este hecho.

