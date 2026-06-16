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A qué hora juega Argentina vs. Argelia por Caracol y cómo queda programación hoy

Te contamos a qué hora juega la Selección de Argentina contra la Selección de Argelia, por Caracol Televisión, por el Mundial 2026, y cómo queda la programación.

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Hora del partido Argentina vs. Argelia por Caracol y cómo queda la programación hoy

El equipo sudamericano hará su debut en la Copa del Mundo 2026 este martes 16 de junio, y todas las emociones se podrán vivir por el Gol Caracol, a través de la señal principal.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Hora del partido Argentina vs. Argelia por Caracol
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Foto: AFP