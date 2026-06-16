Hora del partido Argentina vs. Argelia por Caracol y cómo queda la programación hoy

Por lo mismo, la programación de Caracol Televisión tendrá modificaciones en su horario prime y, por hoy, Noticias Caracol y ‘A Otro Nivel’ cederán sus espacios a la previa y la transmisión del partido entre la Selección de Argentina y la de Argelia, que se podrá disfrutar desde las 7:00 de la noche.

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‘Vecinos’ también tendrá un cambio de horario este 16 de junio, e irá desde las 10:00 hasta las 11:00 de la noche. El resto de la programación de Caracol Televisión se mantendrá intacta; es decir, ‘Día a Día’, ‘María, la del barrio’ y la edición del mediodía de Noticias Caracol mantiene su horario.

De igual manera, ‘Tormenta de Pasiones’, 'Efé y ‘El Juego de mi Destino’, las novelas turcas de Caracol no tendrán cambios y se transmitirán desde las 3:30 de la tarde hasta las 7:00 de la noche.

¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026?



Lionel Messi sí jugará el Mundial de 2026. El capitán de la selección argentina fue convocado oficialmente para la Copa Mundial de la Fifa que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose uno de los históricos en participar en seis Mundiales.

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Durante los últimos dos años existieron numerosas especulaciones sobre su presencia en el torneo. El propio Messi reconoció en varias entrevistas que su participación dependería de su estado físico y emocional, llegando incluso a afirmar que "lo más lógico" era no llegar al campeonato debido a su edad y al desgaste de una carrera de élite.

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Sin embargo, el panorama cambió durante la temporada 2025-2026. El astro argentino mantuvo un alto rendimiento con el club Inter Miami CF, gestionó cuidadosamente sus cargas físicas y finalmente fue incluido en la lista definitiva de la selección dirigida por Lionel Scaloni para defender el título conquistado en el Mundial de Catar 2022.