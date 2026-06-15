Hijo de Arelys Henao tuvo que retirarse del fútbol, ¿se dedicará a la música?

Junto a su esposo, Wilfredo Hurtado, Arelys Henao tienen dos hijos, el mayor, se dedicó a la Administración de empresas y hasta fue premiado con una beca por el mejor promedio de la facultad.

Por otro lado, está su hijo menor, que soñaba con ser futbolista. Cuando cumplió sus 16 años viajó a México para jugar allí, pero a pesar de haber superado las pruebas que presentó, Arelys no le permitió viajar por el temor de que su hijo estuviera solo en otro país. Posteriormente, logró entrar a las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín y, tiempo después, pasó por Atlético Nacional.

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Decidió dar un paso más y viajó a Europa con la esperanza de entrenar en algún equipo de renombre, por eso comenzó con Club Deportivo Lugo de España, posteriormente fue a Italia, acompañado del exjugador y uno de los históricos futbolistas colombianos Iván Ramiro Córdoba, quien es su padrino en el deporte.





No obstante, Arelys Henao contó en ‘Historias con Ritmo’, que su hijo tuvo que retirarse del fútbol por una lesión. Aunque no dijo si se dedicará a la música, como ella, dejó entrever que tiene esperanzas de que su legado de la música continúe con alguno de sus herederos.

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¿Quién es Arelys Henao, ‘La reina de la música popular’?

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‘La reina de la música popular’ nació el 3 de diciembre de 1976 en el corregimiento de Sabanalarga, Antioquia. Su hogar estuvo conformado por sus padres y sus 13 hermanos, pero 7 de ellos fallecieron por la difícil situación que vivía su familia; de hecho, una de sus hermanas perdió la vida por una mordida de una serpiente.

La vida de la artista no ha sido fácil, sin embargo, debido a su dedicación pudo salir adelante al lado de su familia y cumplir sus sueños en la música. Henao, además se ha convertido en un ícono de empoderamiento femenino, pues le ha dado voz a las mujeres que se han sentido violentadas por su pareja.