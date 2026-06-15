Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Hijo de Arelys Henao tuvo que retirarse del fútbol: detalles de qué le pasó

Arelys Henao, 'La reina de la música popular' en Colombia, cuenta por qué su hijo futbolista tuvo que retirarse de ese deporte. Vea la entrevista completa acá.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hijo de Arelys Henao tuvo que retirarse del fútbol, ¿se dedicará a la música?

En el podcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión, la cantante paisa habló sobre su diagnóstico de cáncer, su amistad con Darío Gómez, y aclaró si sus hijos seguirán su legado musical.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
Arelys Henao y su hijo
Arelys Henao y su hijo
Foto Instagram: @arelyshenao