Funeral de la influenciadora 'Killadamente': Familiares agradecieron una importante donación

Luego de que se conociera días atrás el fallecimiento de la creadora de contenido Carol Acosta , conocida en las plataformas digitales como 'Killadamente', a los 27 años en Nueva York, Estados Unidos, se informó recientemente que ya se llevó a cabo el funeral en el que su círculo más cercano pudo despedirla.

Funeral de 'Killadamente' conmueve a fanáticos

A través de la cuenta de Instagram de Katyan Acosta, hermana de la influenciadora, se revelaron emotivos momentos que tuvieron lugar durante el velorio. En las imágenes, que ya son tendencia en redes sociales, se logra observar cómo seis hombres cargaban un ataúd blanco con el cuerpo de la joven.

Asimismo, mostró que como símbolo de agradecimiento a Carol decidieron elevar varios globos al cielo en colores blanco y rosado. A esto se le suma que en el velorio se evidenciaron varias coronas de flores a tono y que estaban armadas en forma de corazón.

"Gracias a todos los que donaron en el GoFundMe y nos permitieron darle un funeral digno a mi hermana. Dios los bendiga", fue el mensaje que escribió junto a una de las publicaciones.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues siguen atónitos ante la inesperada noticia. Incluso, muchos han editado videos en donde recopilan sus mejores momentos en Internet y cómo esto marcó positivamente a toda una generación.

"Cómo me ha dolido esta muerte, de verdad que me tiene triste y abrumada", "es casi imposible creer esto. Me da hasta miedo 'morirme de la nada'", "solo pienso en sus pequeños", "esperaba que fuera una falsa alarma y se pudiera levantar como la primera vez", "ella amaba mucho a sus hijos", "no sé en qué influía a la sociedad, pero que descanse en paz", son algunos mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que Katyan había confirmado que su hermana solo tenía "la fama", pues desafortunadamente no había logrado ahorrar dinero para el futuro ni tampoco tenía casa o vehículo propio, lo que llevó a que su familia solicitara la ayuda de quienes se consideraban verdaderos fanáticos y la veían como un referente de empoderamiento femenino y amor propio a nivel internacionacional.