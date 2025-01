La hermana de Killadamente compartió un estremecedor video y preocupa por su apariencia

El pasado cuatro de enero se confirmó la muerte de la creadora de contenido Carol Acosta, más conocida como Killadamente , quien perdió la vida, al parecer, tras ahogarse mientras estaba en un restaurante, pues los esfuerzos médicos no pudieron salvarla.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la mujer y también a sus familiares, quienes han reaccionado a través de redes sociales, especialmente su hermana, que es quien ha dado todos los detalles y continúa compartiendo información tras el fallecimiento.

Hermana de Killadamente preocupa por video

Por medio de sus historias de Instagram, Katyan les pidió disculpas a sus seguidores diciendo que lamentaba su aspecto y continuó mencionando que no ha podido dormir desde que supo la noticia de su hermana y tampoco puede hablar, no obstante, quería expresarse.

“Sentía la necesidad de hacer este video porque yo sé que a mi hermana le gustaría que yo de la cara por ella ahora que ya no está”, comentó y confesó que no se seguían en redes en el momento en el que falleció y explicó la razón: “discutíamos muchísimo, vivíamos peleando y dejándonos de seguir, pero nos reconciliábamos de una porque nos amábamos mucho. Murió sin seguirme, a pesar de todo, la gente sabe lo mucho que nos queríamos”.

Les envió un mensaje a sus seguidores invitándolos a que se reconcilien si cuentan con un familiar con el que pelean y comentó que le duele mucho que existan personas que no tienen respeto por su familia y la situación: “No ha pasado ni una semana desde que mi hermana se murió y me están pidiendo entrevistas”.

Katyan explicó que la razón por la que hicieron un Go Found Me fue para poder enterrarla y con el objetivo de que su mamá se quedara con parte del dinero para ayudarse a sí misma y a los hijos de la influenciadora. Adicionalmente hizo una dura confesión: “Mi hermana solo tenía la fama, no tenía ahorros, carro o casa, ella se fue y lo único que dejó fue este dolor que todos tenemos en el corazón”.

De qué murió Killadamente

Acosta estaba comiendo cuando se ahogó y posteriormente “tuvo un ataque” según lo comentó su hermana Kathyan, con esto, al parecer, se refiere a un paro cardiorrespiratorio que finalmente fue lo que causó el deceso.

Los médicos habrían llegado al lugar con la intención de salvarle la vida, pero, a pesar de los esfuerzos no lograron hacerlo y por esto la creadora de contenido habría fallecido poco tiempo después. Vale la pena mencionar que fueron sus familiares quienes confirmaron la noticia.

