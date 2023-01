[Foto] Horas antes de llegar al altar, Carmen Villalobos posa en diminuto bikini blanco

¡El día ha llegado!

Por fin, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo contraerán matrimonio esta tarde en Cartagena.

Publicidad

Los invitados, entre familiares y colegas, están listos y la pareja también para la que puede ser la boda del año en Colombia, pues dos de las celebridades más queridas por los latinos se casarán y unirán sus vidas para siempre luego de más de diez años de noviazgo.

La ceremonia religiosa y la celebración de Carmen y Sebastián, quienes ya se casaron por lo civil el 19 de abril en la ciudad de Miami, se llevará a cabo en el Corralito de Piedra para luego salir a disfrutar de una luna de miel en un tour por Europa, ya que ninguno de los dos conoce estos lugares.

El tan anhelado matrimonio estará decorado con muchas rosas color rosa a petición de la novia, además, la fiesta estará adornada con muchas bombillas que le darán un toque muy romántico a la celebración que será hasta el amanecer al ritmo de la música de la costa caribe.

Sebastián le pidió la mano a Carmen vía telefónica mientras el actor se encontraba en un reality show. El hombre decidió llamarla y pedirle que se convirtieran en esposos para no volver a estar separados nunca. La noticia tomó por sorpresa a la actriz, quien expresó que no podía creer que le estuviera haciendo semejante pregunta, pero no dudó en responder que sí aceptaba su propuesta.

Publicidad

Publicidad





Mira también:

Publicidad