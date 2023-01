Definida la fecha y el lugar de la boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

El equipo de La Red confirmó finalmente la fecha y lugar para la ceremonia religiosa y la celebración que contraerán Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo.

La pareja de actores, cuya relación lleva más de diez años, celebrará su matrimonio el próximo 18 de octubre en Cartagena.

Carmen y Sebastián se casaron por lo civil el 19 de abril en la ciudad de Miami.

Sebastián le pidió la mano a Carmen vía telefónica mientras el actor se encontraba en un reality show. El hombre decidió llamarla y pedirle que se convirtieran en esposos para no volver a estar separados nunca. La noticia tomó por sorpresa a la actriz, quien expresó que no podía creer que le estuviera haciendo semejante pregunta, pero no dudó en responder que sí aceptaba su propuesta.

