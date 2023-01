¿Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron?

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, una de las parejas más estables de la farándula nacional e internacional, habría contraído matrimonio hace algunos meses.

Según señala el programa mexicano "Suelta la sopa" y con documento en mano, la pareja de actores, que lleva diez años de relación y cuatro de ellos viviendo juntos, se casó por lo civil el 19 de abril en la ciudad de Miami. Sin embargo, la ceremonia religiosa y la celebración de esta fecha tan especial se realizará en el mes de octubre de este año en Cartagena.

Sebastián le pidió la mano a Carmen vía telefónica mientras el actor se encontraba en un reality show. El hombre decidió llamarla y pedirle que se convirtieran en esposos para no volver a estar separados nunca. La noticia tomó por sorpresa a la actriz, quien expresó que no podía creer que le estuviera haciendo semejante pregunta, pero no dudó en responder que sí aceptaba su propuesta.

