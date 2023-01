Carmen Villalobos revela que Sebastián Caicedo casi muere en un accidente

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues llevan más de diez años de noviazgo y próximamente celebrarán su boda en Cartagena por todo lo alto, además de que constantemente se expresan todo el amor que se tienen a través de las redes sociales.

Sin embargo, no todo es color de rosa y sus seguidores no siempre conocen con detalles los sucesos de la vida de los actores, pues recientemente Carmen compartió un video confesando que el año pasado Sebastián casi pierde la vida en un grave accidente que sufrió jugando fútbol, pues le perforaron un pulmón y le partieron las costillas.

El clip compartido por la barranquillera se hizo con el fin de revelar el tatuaje que se estaba haciendo su esposo sobre la cicatriz en honor a la nueva oportunidad que le dio la vida:

“Sebastián el año pasado tuvo un accidente muy fuerte, nunca quisimos contar nada porque hay cosas que nos reservamos, pero ya que Sebastián decidió tatuarse algo en el lugar de la cicatriz donde fue el accidente, se lo queremos compartir", contó Villalobos a sus seguidores.

Finalmente, Carmen mostró el resultado del tatuaje de Sebastián y contó que ella también se estaba haciendo un retoque de un grabado que se hicieron juntos cuando apenas estaban empezando su relación.

“Hola mi gente!!! Como ustedes saben, a @Sebastian Caicedo y a mí nos encantan los tatuajes, pero por nuestra profesión debemos ser muy cuidadosos del tamaño y del área del cuerpo donde nos los hacemos... Quieres saber por qué decidimos tatuarnos?”, fueron las palabras de Carmen en la publicación.

