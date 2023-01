Feminicidio de Valentina Trespalacios: las renuncias que se han presentado en el caso

El 22 de enero de 2023 se halló el cuerpo de Valentina Trespalacios , el cual fue encontrado por un recolector de basura en la localidad de Fontibón. Su muerte conmocionó al país, luego de que su madre diera a conocer que se suponía que su hija se encontraba feliz viviendo con su entonces novio, el extranjero John Poulos .

Desde ese momento, las autoridades se encargaron de empezar la investigación del caso, en la cual lograron encontrar las pruebas suficientes para que la Fiscalía pudiera declarar a Poulos como el principal sospechoso en el feminicidio.

Te puede interesar: Fiscal dijo que John Poulos "asfixió" a Valentina Trespalacios luego de golpearla en el rostro

Publicidad

Luego de que el hombre fuese capturado en Panamá, después de comprar un vuelo para Estambul, Turquía, fue extraditado a Colombia para empezar su juicio por la muerte de la joven de 23 años, pero el caso, además de que se volvió mediático, también está lleno de polémicas, una de ellas debido a que la traductora que se le asignó y el abogado del acusado decidieron renunciar.

Los principales motivos de su paso a un costado son las cantidades de críticas que han tenido alrededor por causa de su labor, principalmente Martha Lucía Morales, dado que las personas que siguen las audiencias aseguran que no estaba haciendo bien su trabajo. Así mismo, el sospechoso afirmaba que no estaba entendiendo muy bien los términos jurídicos y acusaciones en su contra.

"In a pasture zone"

Cada minuto de la audiencia de John Poulos es indigente y preocupante. No entiendo cómo consiguió este trabajo la traductora.#ValentinaTrespalacios #JohnPoulos pic.twitter.com/FqdO0f9sLp — karmen Connelle (@karme_detroit) January 29, 2023

Así lo hizo saber en una carta que entregó al despacho del juez, presentando su renuncia: "Señor juez, de manera respetuosa debo solicitarle que de manera prudente sea usted el que valore la situación presentada en el caso concreto ya que, si bien es cierto pertenezco a la lista oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura".

"No es menos cierto que si mi labor tiene incidencia en las decisiones que en Derecho corresponden deba tomar su despacho, prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo al fin que se garantice el debido proceso del señor John Nelson Poulos", concluyó Martha Lucia.

Publicidad

Aunque en principio esta solicitud no había sido aceptada, fue el mismo acusado el que pidió que se hiciera un cambio en su traductor para de esta forma poder garantizar una mejor transparencia en el caso.

Conoce más: Amiga de la reconocida Dj Valentina Trespalacios podría tener pruebas que ayudarían en el caso

La misma situación se vivió con el abogado de Poulos, quien tomó la decisión de retirarse de su cargo y no defender más a la pareja de Valentina Trespalacios. Sin embargo, Martín Emilio Riascos afirmó que sus motivos serían porque ha recibido amenazas de muerte por defender al presunto culpable.

Publicidad

"Tengo que decir que no es la primera vez que me amenazan y cuando se coloca ante el centro de servicios una denuncia por amenaza, la respuesta del fiscal es solamente que proceden a investigarse denuncias que grupos armados al margen ley y estructuras delincuenciales organizadas, es decir, pese a que voy a poner en conocimiento estas denuncias, solicito que no se quede solamente en un archivo", expresó el abogado Riascos.