Exnovio de Sofía Vergara no podrá usar sus embriones sin su autorización

Desde hace aproximadamente seis años, Sofía Vergara se encuentra en medio de una batalla judicial con su exnovio Nick Loeb, con quien permaneció dos años comprometida, por motivo de unos embriones que poseen la carga genética de ambos, lo que los ha puesto en aprietos en varias ocasiones.

Mientras que la protagonista de 'Modern Family ' quería destruirlos cuando finalizaron su relación el 2014, el empresario estadounidense de 45 años quiso quedarse con los embriones congelados mediante un fideicomiso y dándoles nombre en una demanda interpuesta ante la ley.

No obstante, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, California, a través de una orden judicial, dictaminó que él no podrá utilizarlos sin el previo consentimiento explícito y por escrito de la colombiana, así lo expuso el portal Page Six.

Loeb, por su parte, ha intentado darle continuidad al caso en Luisiana alegando que es su lugar de residencia; sin embargo, los representantes de Vergara aseguran que se trata de una falacia, ya que el motivo real radica en que ese es un estado provida que reconoce al embrión como un ser humano, lo que lo pone en ventaja.

La expareja tomó la decisión de congelar los embriones para posteriormente usar un vientre de alquiler y tenerlos, puesto que 'La Toti' tenía dificultades para quedar en embarazo, a pesar de ya haber tenido a su primogénito, Manolo, con quien mantiene una relación cercana que no dudan en compartir a través de redes sociales y demás medios de comunicación internacionales.

Las cosas empeoraron desde el 2014, cuando ambos anunciaron su ruptura, puesto que empezó una guerra no solo ante la justicia estadounidense, sino también ante la opinión pública. Loeb sigue intentando ganar la batalla, pero Vergara continúa sin dar su brazo a torcer, a pesar de los repetidos procedimientos a los que se ha tenido que enfrentar.