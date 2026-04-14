Esposas de Martín Elías lo recordaron a nueve años de su fallecimiento: se casó dos veces

El 14 de abril de 2026 se cumplieron nueve años del fallecimiento de Martín Elías, quien murió en 2017 tras un accidente de tránsito ocurrido luego de una presentación musical. En esta fecha, familiares y seguidores recordaron al artista, entre ellos sus exesposas, quienes publicaron mensajes en redes sociales enfocados en la vida de sus hijos.

Mira también: Números de Martín Elías que han caído en la lotería para jugarlos este 14 de abril



Mensajes de esposas de Martín Elías por aniversario de su fallecimiento

Claudia Varón, conocida como ‘Caya’, compartió una publicación en la que le cuenta al cantante sobre el crecimiento de su hijo Martín Elías Jr: "Como cada año, hoy vengo a contarte lo que ha pasado con tu hijo 💛". El mensaje estuvo acompañado por dos imágenes: una del cantante y otra del joven.



En el contenido, relató que su hijo había avanzado en su formación académica y cursaba estudios en Administración, al tiempo que desarrollaba su carrera musical. Indicó que había interpretado canciones en homenaje a su padre, trabajado en nuevas producciones discográficas y participado en proyectos musicales junto a otros artistas. También mencionó que el joven había lanzado un segundo álbum titulado Dejando Huellas y que continuaba construyendo un repertorio propio.





En la publicación, se señalaron presentaciones y reconocimientos en diferentes ciudades y países, así como el crecimiento de su proyección musical en escenarios nacionales e internacionales. Además, se hizo referencia a una entrevista televisiva realizada por Diva Jessurum, en la que se abordó la historia familiar a través del hijo del cantante.

Publicidad

Mira también: Martín Elías JR. cumplió sueño junto a su papá, El Gran Martín Elías, pese a su ausencia

Cabe recordar que, la relación entre Claudia y el artista inició en 2007, cuando él comenzaba su carrera musical. De esa unión nació su primer hijo. Aunque el matrimonio finalizó en 2014, ambos mantuvieron una relación enfocada en la crianza del menor.

Publicidad

Por su parte, Dayana Jaimes, segunda esposa del artista, también publicó mensajes en sus redes sociales. En sus historias de Instagram compartió imágenes del pasado junto al cantante y fotografías actuales con su hija, Paula Elena Díaz.

En una de las publicaciones, hizo referencia a los pocos años que estuvieron juntos: "Nos faltó tiempo pero siempre nos sobró el amor". En otra, hizo referencia al presente junto a su hija, destacando que ambas continuaban recordando al artista y manteniendo su memoria dentro del entorno familiar.

Mira también: Exesposa de Martín Elías reveló la última conversación con él, horas antes de su muerte

La relación entre la periodista y 'el terremoto', como también era conocido, comenzó en 2014, año en el que también contrajeron matrimonio. Durante ese periodo, ella acompañó al artista en actividades profesionales y personales. De esa unión nació su hija, quien tenía dos años al momento del fallecimiento del cantante, mientras que su hijo mayor tenía nueve.

Publicidad

A nueve años de su muerte, las publicaciones evidenciaron la manera en que su entorno familiar ha mantenido presente su legado, especialmente a través del desarrollo personal y artístico de sus hijos.

Mira también: Martín Elías le escondió su edad a su primera esposa y se casó siendo menor de edad

