El impactante cambio que tuvo la intérprete de Amanda en 'Matilda' a sus 37 años, ¿y sus trencitas?

Una de las películas más recordadas de los años 90 es ‘Matilda’, la historia de una estudiante que, por el descuido de sus padres, aprendió a hacer autosuficiente desde los cinco años y tuvo la posibilidad de encontrar en los libros un refugio para aumentar su nivel intelectual, hasta el punto de que entendió cómo podía mover los objetos telepáticamente.

Este personaje fue interpretado por Mara Wilson, quien actualmente tiene 36 años; no obstante, uno de los papeles que ha dado mucho de qué hablar es el de Amanda, la menor que lleva un tierno peinado a la escuela y es enfrentada por la mismísima rectora de la institución.

¿Cómo luce en la actualidad la niña de las trenzas?

Jacqueline Steiger fue la encargada de personificar a la pequeña. Ahora, con 37 años, llama la atención no solo porque es lingüista y antropóloga, sino también porque tiene un estilo bastante particular que no pasa desapercibido.

Steiger utiliza todo tipo de colores para tinturar su cabello y de igual forma se arriesga con diversos cortes, lo que le permite tener una apariencia camaleónica. De esta forma, ha tenido el pelo desde verde, hasta morado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge miles de seguidores, comparte fotografías y videos de su diario vivir, exponiendo así que le gusta estar enterada de los hechos coyunturales, así como también disfruta aprender sobre el arte de tejer y el cuidado por el medio ambiente.

Cabe aclarar que esta mujer dio vida a Margaret en 'Daniel El Travieso', donde interpretaba a una menor que estaba profundamente enamorada del protagonista, mostrando así su lado más femenino.

“’Matilda’ fue en realidad mi favorita de toda mi trayectoria, sobre todo por los adultos con los que trabajamos en el set. Me encanta la cara de sorpresa de los niños cuando me preguntan si le tenían miedo a Tronchatoro”, reveló en alguna oportunidad para el portal de noticias Wayback Machine, en donde se pronunció acerca de cómo es trabajar en la industria a partir de los 10 años.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las redes para recordar con cariño su trabajo y desearle muchos éxitos en su carrera profesional.