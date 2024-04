Drake podría afrontar una demanda de parte del equipo legal del fallecido Tupac Shakur, ¿por qué?

El equipo legal del fallecido rapero Tupac Shakur amenaza con denunciar al rapero canadiense Drake por usar una voz de Tupac generada por inteligencia artificial (IA) en su canción 'Taylor Made Freestyle', según informó Billboard el 22 de abril.

En una carta de cese y desistimiento al artista, a la que tuvo acceso el medio, los gestores del patrimonio del artista, como Howard King, dicen que están "profundamente consternados" y que "nunca habrían dado su aprobación".

“No sólo es el expediente una flagrante violación de la publicidad de Tupac y los derechos legales del bienestar, sino que también es un abuso flagrante del legado de uno de los mejores artistas de hip-hop de todos los tiempos”, agregaron.

Los gestores del patrimonio de Tupac -que falleció a los 25 años sin tener hijos- quieren que se retire el tema dentro de 24 horas o llevarán el asunto a manos de la Justicia.

Según medios especializados, Drake puede estar dispuesto a acudir a los tribunales para defenderse Drake usa IA para recrear la voz de Tupac, y también la del rapero Snoop Dogg, en una 'tiradera' (una canción hecha para atacar a otra persona) contra otro icono del género, Kendrick Lamar, ganador de un Pulitzer.

Tras el lanzamiento del tema, que salió al mercado el pasado 19 de abril, Snoop Dogg subió un video a Instagram con una variedad de emoticones, aparentemente indicando desconcierto.

Pese a usar esta tecnología en su último trabajo, Drake ha sido en el pasado muy crítico con creadores que han usado la IA para duplicar su voz y estilo musical. En abril de 2023, la disquera Universal Music Group exigió que una versión IA de la voz de Drake en la canción viral 'Heart on My Sleeve' fuera eliminada de los servicios de streaming.-EFE

Escucha aquí la canción en cuestión: