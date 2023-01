Diego Cadavid confiesa el engaño que vivió con una mujer que se enamoró de él

Diego conoció a una mujer que se ofreció para ser su agente en Esta­dos Unidos. Ella lo convenció de que se encargaría de buscarle una gran oportunidad en Los Ángeles. Lo que no sabía el actor es que la mujer, al parecer, no estaba bien de la cabe­za. “Me engañó un año y medio. Me tuvo ´casteando´ un personaje en Estados Unidos, y todo fue una men­tira. Era una loca psicópata, que se enamoró de mí y me mantuvo en redado ese tiempo”.

El actor incluso recuerda que el particular personaje le hizo creer que podría estar en una reconocida franquicia cinematográ­fica, así que mientras él viajó a Mé­xico a trabajar, ella le pedía material. “Me puso a ´castear´ una cantidad de cosas, y audicioné para estar en una cinta de James Bond. Me tocó estudiar cantidades, pero en cierto momento, me di cuenta de que era carreta”. A partir de ese momento, Diego puso distancia. “Hoy en día no sabemos si era hombre o mujer. Des­pués me citó a reuniones a las que nunca fui”. Ya luego, Diego empezó a buscarla para confrontarla y, simple­mente, desapareció.

