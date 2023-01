Hermanas Legarda revelan cómo se les ha aparecido el cantante fallecido

Daniela y María, las hermanas del fallecido cantante Legarda, nos cuentan cómo han logrado recobrar las fuerzas luego del terrible suceso del 7 de febrero de este año, en Medellín, en el que una bala perdida acabó con la vida del joven. Hoy han emprendido nuevos proyectos y hablan de la fundación que abrirán en homenaje a su hermano.

El dolor tras la partida del cantante Fabio Legarda no ha cesado. Ya han pa­sado más de seis meses, y los ata­ques de ansiedad y las lágrimas siguen siendo una constante en las vidas de María y Daniela, las her­manas del desaparecido artista. “Es como una montaña rusa, cada día es diferente. La tristeza siempre la llevamos, pero la manejamos yen­do a terapias, apoyándonos en la familia y orando mucho, pero, defi­nitivamente, lo que más nos ha ayu­dado son los mensajes que nuestro hermano nos ha dado desde el cie­lo”, cuenta María. Uno de ellos fue contundente.

Hace más de un mes, cuando las hermanas Legarda llegaron a Colombia, estaban muy inquietas y tristes por los recuerdos que les traía el país. A la tercera noche, Daniela sintió la voz de Fabio. “Estaba acosta­da en la cama, no podía moverme ni abrir los ojos, pero sentía mucha paz. En ese momento escuché la voz de mi hermano que me decía: ‘Tienes que decirle a Mari que deje el miedo, porque no es real. Yo nunca me fui. Si quieren hablar conmigo tienen que perfeccionar la meditación’. Fabio dijo que siempre nos protegería”, na­rra Daniela.

Si quieres conocer más sobre cómo han sentido la presencia del cantante y los proyectos que tienen las hermanas Legarda en honor a su hermano como una marca de ropa y una fundación, adquiere la más reciente edición de la Revista Vea.



