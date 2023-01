Paula Barreto revela secretos de su vida amorosa y cómo conoció a su esposo

A los 23 años, mientras vivía del modelaje, Paula se casó con su novio de aquel momen­to, Marco Ramírez. “Llevá­bamos seis meses de novios, nos casamos superenamorados y tuvimos a Amalia. Fue un período muy bonito de mi vida”. Sin embargo, esta unión no fue como se sueña, ‘para siempre’. La relación se agotó a los sie­te años, cuando su primogénita cumplió 4 años. “Nuestro matrimonio, literalmente, se desgastó. Terminamos en muy buenos tér­minos, y una nueva vida empezó”.

Hace poco más de 13 años, antes de separarse, y por ca­sualidad, llegó a la actuación. Acompañó a su hermana a un taller, y allí conoció al director Ricardo González, quien le dio su primera oportunidad. “La actuación no estaba en mis planes, me sor­prendió que me llamaran a hacer casting. De todas mane­ras lo hice y quedé”.

Tres años después, alguien muy reconocido del mundo de la radio la llamó. Lo que inició como un aparente inte­rés laboral, terminó en el que hoy en día es su hogar con el locutor Carlos Montoya. “Mon­to me vio en una novela y se consiguió mi número para in­vitarme a su programa radial, pero claro, él tenía sus dobles intenciones, (risas)”.

Paula no pensó en nada más allá de una entrevista; sin embar­go, al asistir a la mesa de trabajo de la emisora, Carlos la cautivó. “Yo le gustaba, pero él a mí, de entrada, no. Cuando fui a su pro­grama, sí me llamó la atención, me pareció interesante. Luego me invitó a salir, y poco a poco hici­mos clic. A las pocas semanas nos ennoviamos, y este es el momento en el que llevamos 10 años cons­truyendo un hogar”.

