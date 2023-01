Novia de Diego Cadavid se lleva todos los piropos por seductora foto en bikini

La actriz Laura Archbold y novia del reconocido actor y músico Diego Cadavid, no para de enamorar a sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram con toda su belleza, esta vez lo hizo con una seductora foto en la que aparece posando en un diminuto bikini.

Luciendo un traje de baño de dos piezas color vinotinto y teniendo como fondo unas aguas cristalinas, la modeló dejó ver cada una de las curvas de su esbelto cuerpo, dejando a los usuarios con la boca abierta, quienes además aprovecharon para halagar su pequeña cintura.

Incluso, ni su novio se resistió a comentar la publicación, que sin duda lo dejó aún más enamorado: “Ayayayyyyy no parce...uff, no no que cosa más bella Dios mío bendito...no parce. ?”, comentó Cadavid.

Tras cuatro años de relación, el artista y la exseñorita San Andrés se encuentran disfrutando las mieles del amor, pues así lo evidencias en cada una de las fotografías en las que aparecen juntos.

