Cambios en la programación 18 de abril: eso pasará con los 'Cuentos de los hermanos Grimm'

Caracol Televisión realizará algunos cambios en su parrilla de programación para este sábado 17 de abril, iniciando la jornada con 'Cuidado con el ángel' de 12:00 a. m. a 12:45 a. m. A continuación, se emitirá 'Televentas' hasta la 1:45 a. m., seguido por el 'Diario de Diana' que se extenderá hasta las 2:15 a. m. Posteriormente, 'También Caerás' ocupará la franja hasta las 4:30 a. m., tras lo cual regresa 'Televentas' hasta las 5:00 a. m. Finalmente, el bloque de la madrugada concluye con 'La Finca de Hoy', que se transmite hasta las 6:00 a. m.

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A qué hora darán Historias Animadas de la Biblia este 18 de abril

Uno de los cambios más notables se presenta en la franja de la mañana, ya que los televidentes estaban acostumbrados a ver una sección prolongada de los 'Cuentos de los Hermanos Grimm' junto con 'Pura Diversión'. Sin embargo, aunque el primer programa no desaparecerá de la parrilla diaria, sí experimentará una reducción en su duración. En ese sentido, los 'Cuentos de los Hermanos Grimm' se emitirán de 6:00 a. m. a 7:00 a. m., dando paso posteriormente a 'Doble Vía', que ocupará el horario de 7:00 a. m. a 7:30 a. m.



Seguidamente, se programará un bloque de 'Historias Animadas de la Biblia' desde las 7:30 a. m. hasta las 10:30 a. m., cubriendo una parte amplia de la jornada de la mañana. Este espacio se mantendrá como uno de los segmentos más extensos dentro de dicha franja. Finalmente, la programación matutina cerrará con 'Pura Diversión', que se transmitirá desde las 10:30 a. m. hasta las 12:30 a. m., completando así la oferta de contenidos antes del inicio de la tarde.

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A qué hora es el partido Colombia VS. Argentina el 18 de abril

En cuanto a la programación deportiva, se destaca el partido Colombia VS. Argentina Femenino, el cual se emitirá en el horario comprendido entre las 5:30 p. m. y las 8:00 p. m. Este encuentro hace parte de la Liga de las Naciones Unidas de la Conmebol, un torneo que reúne a diferentes selecciones en competencia oficial.





'La Tricolor' es preparada por Ángelo Marsiglia, quien lidera el proceso actual del equipo. Asimismo, este tipo de encuentros forma parte de la preparación con miras al Mundial de Brasil 2027, en el que las selecciones buscan consolidar su rendimiento.

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