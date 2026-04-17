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¿Darán 'La Red' y 'Cuentos de los Hermanos Grimm' este sábado 18 de abril? - CaracolTV

En la mañana de este sábado se realizarán algunos ajustes en la parrilla de programación. Conoce aquí cuáles son y con qué producciones puedes disfrutar las primeras horas del día.

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Cambios en la programación 18 de abril: eso pasará con los 'Cuentos de los hermanos Grimm'

En la mañana de este sábado se realizarán algunos ajustes en la parrilla de programación. Conoce aquí cuáles son y con qué producciones puedes disfrutar las primeras horas del día.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de abr, 2026
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¿Qué pasará con 'Los Cuentos de los Hermanos Grimm este 17 de abril? Ajustes en la programación.