¿Cuál es la verdadera relación entre Jessi Uribe y Paola Jara? El cantante se confiesa

La gran lección de Jessi Uribe es no vol­ver a exponer a su familia en redes sociales, y que quien lo siguiera solo en­contrara allí detalles de su ca­rrera musical, pero hace poco escribió palabras fuertes en Instagram. “Estaba cansado de tanto chisme”.

Esta vez fue sobre una supuesta relación con su colega Paola Jara. Los rumores los cambiaron. “Nos alejó mucho, ya en tarima casi ni cantamos, obvio por el miedo de ella a que la gente le vaya a hacer algo”. Después de la polémica Jessi habló con la artista. “Le pedí disculpas por­que la gente es mala y sigue in­ventando. Mi esposa no tiene paz. La gente es loca e inventa, por eso a ella no se le sale eso de la cabeza. No la ha dejado tener tranquilidad”.

A raíz de estos problemas el cantante aprendió a cono­cer, de una manera distinta, a quienes lo rodeaban. “Hay mucha gente a la que le di la mano que me dio la espalda. Ellos tendrán sus razones, siento que por apoyarla a ella. Me ofenden mucho, porque es bueno que estén con ella ayudándola, pero uno no debe juzgar, porque no sabe en qué momento le pueda pasar todo lo que la otra per­sona vive”.

