Jessi Uribe revela toda la verdad de su separación con Sandra Barrios

“En ningún momento hablé de divorcio”

Muchos no entendieron la decisión del artista cuando decidió hablar acerca de sus problemas conyugales con Sandra Barrios . “Hice pública una cosa en Instagram. En este momento me arrepiento de haber hecho eso, pero me sentí presionado. No hablé con nin­gún medio de comunicación, eso fue una gran mentira. A ella le dolió eso, haber visto las publicaciones. Yo nunca di de­claraciones, se lo digo por aquí, en ningún momento hablé de divorcio tampoco, eso es men­tira. Hablé con ella, le pedí per­dón por eso, porque yo no fui”, aseguró Jessi Uribe .

Publicidad

Después de 11 años de fe­liz matrimonio muchos se preguntan qué sucedió. “Son cosas que pasan en la vida. Son cambios y momentos. Se vivieron muchas cosas, bas­tantes responsabilidades y yo debo estar frente a ellas. La verdad, no tenía el tiempo que se merece ella. Hay que espe­rar a ver qué pasa”.

Pero, ¿se acabó el amor?

“Eso no lo voy a decir, porque no quiero he­rirla a ella, ni nada de eso. Creo que es un tiempo”, responde enfático, y con esa misma ve­hemencia dice que la última palabra en su matrimonio aún no está dicha. “Esperar a ver qué pasa, estoy enfocado en mi carrera y en mis hijos”.

El haberse casado tan joven nunca ha sido un problema o un obs­táculo. “No me arrepiento de nada. Donde me hubiera casado muy tar­de quizá no hubiera tenido los hijos que tengo y ellos son mi orgullo”. Cuatro son suficientes, así que aclara que no desea volver a ser padre.

Si quieres saber qué piensa Jessi de la fama o si esta fue la verdadera causa de su separación, adquiere la última edición de la revista Vea y entérate de la entrevista completa.