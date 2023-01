Paola Jara rompe el silencio y confiesa toda la verdad de su relación con Jessi Uribe

“Con Jessi grabé, a principios del año, ‘Como si nada’, hicimos el video e iniciamos gira promocional, porque nos comprometimos con el tema y queríamos apoyar la canción como se debe hacer cuando se graba un dúo”.

La polémica se suscitó días después, durante una presentación. “La primera vez que tuvimos la oportunidad de cantar la canción juntos fue con La Kalle. No habíamos podido ensayar la canción, ni nada. Me acuerdo de que estábamos cantando y, al terminar la canción, él quitó su micrófono y vino donde yo estaba, como a cantar con el mismo micrófono, porque terminamos en dúo. La reacción mía fue quitarme, porque si tú estás normal y se te lanzan así, uno reacciona por reflejo".

A partir de ese momento empezaron una cantidad de chismes horribles”. El video de dicha presentación comenzó a circular por las redes sociales. “Comenzaron a decir que Jessi me iba a besar, que teníamos algo. Desde eso no han parado los comentarios y los chismes”.

“Sé que la esposa hizo una publicación y ese fue el detonante”

La artista popular se enfrentó a todo tipo de rumores que la vinculaban con el artista bumangués.

Paola también decidió aclarar las cosas con Jessi, quien le pidió perdón. “Lo hizo recién pasó eso. Hablamos, porque me dolió muchísimo. Le dije ‘¿por qué me están echando culpas de eso, ¿yo qué tengo qué ver?, y le hice prácticamente el reclamo. Le dije que me parecía una falta de respeto que me estuvieran metiendo en eso, y que, por favor, saliera a hablar porque eso no era así. Le dije: ‘yo no sé cuáles son los motivos. Si te separaste es tu relación, es tu vida y tu familia, yo no tengo velas en ese entierro, y me están haciendo quedar como un zapato”.

¿Cómo era tu relación con Jessi antes de este escándalo? “Tranquila, super chévere, relajada, pero tengo que confesar que, últimamente, cuando nos ha tocado juntos, ya como que no me provoca, qué pesar. El empresario y la gente quieren que, si tenemos un dúo, cantemos juntos, pero se ha vuelto un tema harto. La verdad he evitado un poquito eso para no cruzarnos tanto en los conciertos.

¿Su amistad se dañó a raíz de esta situación? “Tampoco éramos los mejores amigos, pero de pronto sí, ya para uno saludarse se torna un poquito más incómodo el ambiente”.

¿Volverías a hacer un dúo con él?

Después de este lío, no sé, por ahora no. A pesar de todo el problema que se ha presentado, Paola siente gratitud por su compañero de tarima.

“Él sabe que lo admiro muchísimo, y que me duele de verdad la situación, que lástima que a raíz de un trabajo que hicimos, que fue tan bonito, se haya generado un conflicto que nada que ver con lo que finalmente era nuestro propósito, que era simplemente unirnos para grabar una canción”.

Si quieres leer la entrevista completa y saber qué piensa Paola Jara de Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe, adquiere la última edición de la revista Vea.