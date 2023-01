Yeison Jiménez le deja tremendo piropo a Paola Jara y sus seguidores reaccionan

Para nadie es secreto que Paola Jara es una de las mujeres más hermosas y talentosas de la actualidad en el mundo de la música, pues tiene miles de admiradores a los que encanta constantemente con sus sensuales fotos en las redes sociales.

Recientemente, la artista publicó un carrusel de imágenes promocionando su marca de ropa en las que dejó al descubierto su cuerpazo y su bello rostro, pero como fue evidente, Yeison Jiménez no se pudo resistir a sus encantos y no dudó en dejarle un piropo comentándole la publicación con un contundente “Mamasitaaa”.

Publicidad

Mira también: Yeison Jiménez deja ver más de la cuenta con sensual foto en toalla

Por supuesto, este halago no pasó desapercibido para los seguidores de ambos, ya que hasta el momento el comentario tiene más de 240 me gusta y varios mensajes haciendo referencia a Jessi Uribe o a la esposa de Yeison, señalando que no están bien esos coqueteos hacia Paola, sin embargo, son amigos, colegas y es inevitable no admirar la belleza de esta mujer.

“@yeison_jimenez eso no le va a gusta a @jessiuribe3”, “@yeison_jimenez eso no le puede gustar a tu esposita ... ??”, “@yeison_jimenez te va a pegar jesi Uribe”, “ Yeison quiere ser hermano de leche de jessi uribe?”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Publicidad





Publicidad

Mira también: