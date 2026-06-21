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Por qué la mayoría de los jugadores en el Mundial 2026 están utilizando guayos fucsias

Cuál es la razón por la qué los equipos ya no salen a la cancha con los tradicionales guayos negros, en vez de eso, los jugadores ahora usan calzado de color fucsia.

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Cuál es la razón por la que los jugadores en el Mundial 2026 están utilizando guayos rosados

Los guayos en el evento deportivo más importante del año han generado dudas, pues la mayoría de las selecciones que participan están jugando con el mismo color en sus zapatos. Aquí explicamos el por qué.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de jun, 2026
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James Rodríguez y guayos fucsias Mundial 2026
James Rodríguez y guayos fucsias Mundial 2026
Foto: AFP e Instagram @lapaginaesa, @nikefootball