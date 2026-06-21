Cuál es la razón por la que los jugadores en el Mundial 2026 están utilizando guayos rosados

Durante la primera fecha del Mundial 2026, que comenzó el 11 de junio, los uniformes de los jugadores se convirtieron en tema de conversación, pues además de estar iguales en cuanto a sus camisetas y pantalonetas, sus guayos pasaron a ser un no negociable. Cabe recordar que antes, los futbolistas podían escogerlos a su gusto.

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Por qué los jugadores del Mundial usan guayos fucsias

La WGSN, World's Global Style Network, empresa británica y la principal firma en pronosticar y analizar tendencias de consumo, incluyó desde inicios del 2024 al “Electric Fuchsia” entre el grupo de los cinco colores que serían tendencia para las estaciones primavera y verano del 2026.

“Electric Fuchsia es un neón vivo con una cualidad cinética y digital. Este tono luminoso, entre el rosa y el morado, se inspira en actitudes progresistas y provocativas, y se centra en temas de resistencia rebelde”, dice la publicación de WGSN que hablaba sobre las tendencias.



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Sin embargo, la elección también viene de la mano con las ventajas que da este color neón, pues el fucsia contrasta con el verde de la grama y esto beneficia a los jueces de los partidos y a las mismas marcas ya que mejoran y resaltan más la visibilidad del producto.

A esta tendencia se unieron los principales patrocinadores de las grandes selecciones del Mundial. Nike, Puma, Adidas, New Balance y Skechers; eso sí, cada una con su propia mentalidad. En el caso de Nike, la marca líder del mercado de ropa deportiva, aseguran que los colores brillantes y encendidos hacen que los jugadores tengan confianza en sí mismos durante el partido.

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No obstante, figuras como Messi y Saka decidieron que no querían unirse a la tendencia y por esta razón siguen portando prendas de marcas y colores diferentes para destacar ante los demás.

La selección de Japón, que también utiliza su propia marca, Mizuno, optó por un camino distinto con un modelo de guayos de varios colores. Además, Puma inventó su propia referencia en homenaje a Estados Unidos en colaboración con el futbolista Christian Pulisic.

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La selección tuvo su debut el pasado miércoles 17 de junio, logrando el triunfo de 3-1 ante el seleccionado de Uzbekistán. La Tricolor jugará su próximo partido el 23 de junio contra RD Congo, a las 9:00 p.m y será transmitido por Gol Caracol, a través de la señal principal de Caracol Televisión en el estadio Akron de Guadalajara. Esta fecha puede ser clave para los equipos, pues el resultado definirá su paso a la siguiente ronda.