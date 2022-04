¿Concierto confirmado? Metallica estaría en diálogos para su show en Bogotá

Los intérpretes de temas como 'Nothing Else Matters', 'The Unforgiven' o 'Enter Sandman', estarían considerando venir a Bogotá como parte de su gira por Suramérica, estamos hablando de la banda estadounidense Metallica, la cual, en agosto de 2019 había anunciado las fechas de su gira por el continente y en la que Colombia no estaba en la lista de los países seleccionados por ellos.

No obstante, debido a la pandemia del COVID-19, entre el 2020 y 2021, diversos shows musicales alrededor del mundo tuvieron que ser cancelados por la contingencia sanitaria, entre ellos, las presentaciones de una de las agrupaciones de rock más laureadas de la historia.

Fue en el mes de octubre del 2021, cuando los integrantes del conjunto musical revelaron nuevas fechas para sus fans, donde Brasil, Argentina y Chile serían los países escogidos para presentarse, aunque para el infortunio de algunos, los colombianos se llevarían una nueva decepción pues ellos no estaban incluidos en el listado final.

En los últimos días, varios rumores de portales de música han comentado que Metallica se encuentra en negociaciones avanzadas para poder agregar a su recorrido tres países más de Latinoamérica en su gira, entre los que se encuentra Costa Rica y Colombia.

Dicha situación, de concretarse, tendría lugar en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' y su fecha estaría entre septiembre y noviembre del 2022. Sin embargo, 'el coloso de la 57' tendría dos eventos musicales más en un lapso de 30 días, pues el 17 de septiembre, el 11 de octubre y el 20 de noviembre, Coldplay, Guns 'N Roses y Bad Bunny dirán presentes en sus galas respectivamente.

Ante dicha posibilidad, las normas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte impedirían que esto se lleve a cabo, puesto que no es posible que dos conciertos de artistas internacionales se celebren en un mismo mes. Aún así, los seguidores de la legendaria banda mantienen la esperanza de ver a sus músicos interpretando sus clásicos en la fría noche bogotana.