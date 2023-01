Colegas y amigos de Carlos 'El gordo' Benjumea lo despiden con nostalgia

Carlos Julio Benjumea Guevara conocido como 'El gordo Benjumea ', falleció a sus 80 años. Es recordado por su larga trayectoria en la televisión colombiana, donde dejó huella por más de 50 años. Fue comediante, director de teatro y actor de cine.

El actor había presentado quebrantos de salud en junio del año pasado, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, no obstante no se tenía información reciente sobre su salud. Hasta el momento no se conocen los motivos exactos de su muerte.

Comenzó su carrera haciendo teatro y luego se integró a la reconocida comedia ‘Yo y tú’. Participó en diferentes producciones de Caracol Televisión como Dulce Amor, Escobar, el patrón del mal, El encantador, entre otras.

Daniel Samper, Andrés Parra, Gustavo Bolívar, Julián Román, Carolina Sabino, entre otros, lamentaron la situación y enviaron apoyo a sus familiares.

Que tristeza: murió Carlos el Gordo Benjumea. Paz en su tumba ahora llena de las risas que nos permitió tener. Un abrazo a su familia. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) May 13, 2021

Murió el Gordo Benjumea. Institución de la TV y el cine colombiano. Paz en su tumba y feliz reencuentro con Pacheco. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 13, 2021

Se me parte el corazón. Un caballero, un ser humano precioso, generoso como ninguno, un colega amable, cariñoso, sabio. Lleno de una inmensa alegría por la vida. Un loco. Un soñador. Un trabajador incansable. Gran inspiración siempre. Buen viaje querido! #GordoBenjumea. — Andrés Parra (@SoyAndresParra) May 13, 2021

Se fue el gordo Benjumea. Un maestro de la comedia y una institución de la televisión y el cine colombiano. Mucho que aprenderle. ¡Un grande! Descanse en paz. — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) May 13, 2021