Luto en la televisión colombiana: murió Carlos, 'El gordo', Benjumea

Este jueves 13 de mayo, el mundo del entretenimiento en Colombia se vio sacudido con la lamentable noticia de la muerte del legendario actor Carlos, ‘El Gordo’, Benjumea a sus 80 años, según informaron varios medio nacionales.

El actor, quien cosechó una carrera de más de 50 años en la pantalla chica convirtiéndose en un ícono de la televisión colombiana, había presentado quebrantos de salud en junio del año pasado, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. No obstante, no se tenía información reciente sobre su estado de salud. Hasta el momento no se conocen las causas de su deceso.

Benjumea comenzó su carrera haciendo teatro y luego se integró a la reconocida comedia ‘Yo y tú’. Participó en diferentes producciones de Caracol Televisión como Dulce Amor, Escobar, el patrón del mal, El encantador, entre otras.

Carlos Benjumea supo desde muy temprana edad que quería hacer parte del reconocido mundo de las artes escénicas, fue así como a los 15 años de edad comenzó a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático.

Como empresario artístico fue el autor y creador de ‘La Casa del Gordo’ donde montó con gran éxito, durante más de 25 años, obras de Café Concierto.

Así mismo, participó en obras de teatro como ‘El fantasma de Canterville’, ‘No me descubras’, ‘Cristóbal’, ‘Doña Rosita’, ‘La soltera’ y ‘Diálogos prostáticos’.

En el cine tuvo diferentes apariciones exitosas en importantes filmes como ‘El taxista millonario’, ‘El río de las Tumbas’, ‘El inmigrante latino, ‘Esposo en vacaciones’, ‘Padre por accidente’, ‘Perder es cuestión de método’, entre otros.

En 2017 recibió el Premio ‘Víctor Nieto a toda una vida’ en los premios India Catalina.

La sorpresiva muerte del actor entristeció a miles de internautas, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de condolencia para su familia.

Se fue el gordo Benjumea. Un maestro de la comedia y una institución de la televisión y el cine colombiano. Mucho que aprenderle. ¡Un grande! Descanse en paz. — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) May 13, 2021