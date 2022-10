Coldplay suspendió próximas fechas de su gira debido a problemas de salud del vocalista Chris Martin

Coldplay se presentó el pasado 16 de septiembre en el Estadio El Campín de Bogotá con el show perteneciente a su gira mundial, 'Music of the Spheres'. Más de 40 mil personas cantaron al ritmo de la agrupación sus éxitos musicales y vibraron con la experiencia que ofrece todo el espectáculo con enfoque de sustentabilidad e inclusión.

Aunque continuaron con sus presentaciones y aterrizaron en Chile para ofrecerle al público su show los pasados 20 y 24 de septiembre, hace unas horas se conoció que el estado de salud de Chris Martin no está en óptimas condiciones a causa de una infección pulmonar y este es el motivo para pausar los conciertos.

El comunicado de la banda británica expresó: "hola a todos, con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos espectáculos en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023. Debido a una grave infección pulmonar, Chris ha sido puesto bajo estrictas órdenes del médico de descansar durante las próximas tres semanas. Estamos trabajando lo más rápido posible para bloquear las nuevas fechas y seguiremos con más información en los próximos días".

Junto a Río de Janeiro y Sao Paulo, la ciudad que también tendría que esperar las nuevas fechas del tour 'Music of the Spheres' es Buenos Aires, Argentina. Se estima que al reanudar la gira en el 2023 los países que estarían en fila son: Portugal, España, Reino Unido, Ucrania, Italia y otras zonas de Europa, además de las ciudades de Estados Unidos. Allí se cantarán temas como: 'Paradise', 'Adventure of a Lifetime', 'The Scientist', 'Fix You' y muchas más.

Los seguidores de la agrupación dejaron sus mensajes de apoyo en las redes sociales: "estamos en oración ❤️🇧🇷", "recupérate pronto, Argentina te está esperando", "¿y ahora?, ¿cómo se pueden volver a pagar las entradas? 😭. "¡recupérate, Cris! Mi boleto se mantiene bajo llave.", "si es por la lluvia en el Rock in Rio también estuve mal, pero valió la pena cada gota de agua que me cayó encima".

"A todos los afectados, acepten nuestras sinceras disculpas, y gracias como siempre por su amor y apoyo. Coldplay": culminó el comunicado.