Francy denunció que se entraron a su casa a robar mientras terminaba su gira en España

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante de música popular Francy denunció que fue víctima de robo mientras estaba terminando su gira en España. El hecho se registró en el pasado 2 de octubre en Colombia, por lo que aseguró que llegará hasta las últimas instancias para encontrar a los responsables.

"Me encuentro súper desesperada, acabo de terminar mi gira aquí en España y bueno, pues me entero que entraron a mi casa a robar. Una casa que tiene seguridad, que tiene portería, que tiene red de seguridad, que está ubicada en un lugar, supongo yo, muy seguro. Y esto no puede pasar, la verdad ya estamos revisando las cámaras", señaló en medio del video, agregando que usualmente no hace este tipo de declaraciones.

Asimismo, mostró una fotografía en sus historias, en la que se logra ver cómo los delincuentes desordenaron toda su habitación en busca de elementos de valor, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades para esclarecer el hecho. Diferentes celebridades y fanáticos de la artista se tomaron las plataformas digitales para apoyarla.

"Un abrazo de solidaridad Francy, que puedas tener claridad de esto muy pronto, lo siento mucho😢", "amiga, qué tristeza 😔 Te abrazo y sabes qué cuentas conmigo🌹", "a mí casi se me meten a la casa hace poco y vivo en un conjunto 'seguro' ojalá los agarren", "ay, mi Francy, que encuentren a los responsables un abrazo muy especial", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.