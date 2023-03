Camilo Martínez, de La Descarga, contó el storytime de cuando "un ciego peleó con un sordo"

Camilo Martínez , conocido también en la industria musical como Jurat, es uno de los exparticipantes de La Descarga, el templo de la música que logró robarse el corazones de los televidentes gracias a la pasión que demuestra tener por la vida, pero también por su personalidad. En entrevista para Caracoltv.com, el artista se sinceró y habló de un divertido momento que vivió junto a una persona sorda.

Según relató, en alguna oportunidad tuvo que visitar un supermercado en compañía de su madre, que lo dejó solo haciendo la fila en la caja mientras ella iba por un producto que le hacía falta. Mientras esperaba su turno, se percató de que una persona estaba intentando quitarle su carrito de compras y, por más que preguntaba, no recibía ningún tipo de respuesta.

Luego de un par de minutos, su madre regresó y encontró con una divertida escena, pues había un ciego peleando con un sordo, de manera que la comunicación definitivamente era muy complicada. A pesar de que la situación le pareció graciosa, sí se apresuró a preguntarle a la encargada del almacén la razón por la que no intervino, pues hubiese podido evitar esta innecesaria discusión.

¿Quién es Camilo Martínez?

Los ojos del alma o Jurat es un reconocido artista colombiano que se dio a conocer en el 2013 en el programa La Voz Colombia, donde resultó ganador con el equipo de Andrés Cepeda . Luego de haber conformado una carrera sólida en el entretenimiento y de hablar abiertamente de su historia de vida, el cantante se presentó a La Descarga, el templo de la música, donde obtuvo un sí de los cuatro mentores en la etapa 'Todos o nada'.