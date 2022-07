Cameron Díaz confesó que fue usada para llevar drogas a Marruecos

La estrella de Hollywood Cameron Díaz , dio a conocer varias curiosidades sobre su vida antes de ser reconocida por su talento actoral, una de ellas y la que más llamó la atención fue cuando contó el cómo fue utilizada como mula para transportar un cargamento de droga hasta Marruecos los años 90's.

La confesión salió a la luz en medio de un podcast llamado 'Second Life'. Según el relato de la actriz, luego de haber ahorrado suficiente dinero, pudo mudarse desde Estados Unidos a Francia, más exactamente a París, donde buscaba cumplir su sueño como modelo, sin embargo, un año tardó en la búsqueda de esa oportunidad laboral que nunca llegó en ese campo.

Te puede interesar: Jennifer López y Ben Affleck se casaron en una famosa capilla de los años 50 en Las Vegas

Publicidad

"Empecé a trabajar como modelo de catálogo y conseguí suficiente dinero para mudarme a París y alquilar un departamento, que compartí con una chica que sigue siendo una de mis mejores amigas", aseveró Díaz. Seguido a esto la mujer recordó otras anécdotas de su experiencia antes de ser contratada como actriz de cine.

Momentos después, la gran revelación se dio con las siguientes palabras: "estuve allí un año entero y no trabajé ni un día. No pude conseguir ni un solo trabajo que me salvara, aunque, bueno... En realidad sí conseguí un trabajo, pero creo que era como mula, para llevar drogas a Marruecos. Lo juro por Dios".

Con un tono de gracia, la mujer de 49 años puntualizó en cada vivencia de aquel episodio. "Fue a principios de los 90 y me dieron una maleta cerrada con llave en la que se suponía estaban mis vestidos (...) Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma".

Todo lo anterior hizo que la estadounidense entrara en pánico y no completara su objetivo, finalmente abandonando la maleta, aseguró.

Publicidad

Meses después, Cameron fue llamada para interpretar a la bella Tina en la conocida película 'La Máscara' junto a Jim Carrey , punto de inicio de su carrera en el séptimo arte.