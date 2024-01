Así fue el trágico accidente en el que murió Adriana Campos, actriz de Bella Calamidades

El 3 de noviembre de 2015 fue un día de luto para la televisión en Colombia, pues la actriz Adriana Campos , especialmente recordada por su papel de Priscila Cardona en Bella Calamidades y Nicole Aguilar en Vecinos , falleció a los 36 años con su prometido Carlos Rincón , en una carretera de Antioquia.

De acuerdo con información de la hermana de la tolimense, la pareja había viajado en su carro al municipio de Peñalisa para visitar a su hijo, pues la madre de Campos estaba cuidando al menor, pero la llamó en la noche para contarle que él no se encontraba bien de salud y que su llanto no cesaba.

Además de esto, pensaban revisar detalles de su tan esperada boda, que tenían planeada realizar el 27 de febrero de 2016.

En 2023 se cumplieron ocho años del siniestro vial, y según un capítulo de Expediente Final , se llegó a la conclusión de que el empresario Rincón tuvo un micro sueño conduciendo en una de las pocas líneas rectas que presenta esa vía.

Esto hizo que perdiera el control del vehículo; pues el carro no tenía ninguna falla mecánica y la evidencia del lugar no demostró forcejeo alguno. Cayeron a un abismo por 25 metros, chocaron contra las piedras del río y finalmente el automóvil quedó volteado con las llantas hacia arriba.

La exitosa carrera de Adriana Campos

Nacida el 27 de febrero de 1979 en Chaparral, Tolima, Campos ganó renombre por su belleza y versatilidad actoral. Su carrera inició con proyectos en cine y teatro, donde destacó con diversos papeles de reparto.

Su personaje como la antagonista en Bella Calamidades la consagró como una de las actrices más recordadas de la televisión y dejó una huella y un legado imborrable; e incluso fue nominada a los premios TVyNovelas.

Adriana Campos será recordada no solo por su destacada carrera actoral, sino también por su carisma y profesionalismo en la pantalla. La noticia de su fallecimiento impactó al mundo del entretenimiento.