Marilyn Patiño rompe silencio sobre la muerte de su expareja Carlos Rincón

Marilyn Patiño expresó a través de sus redes sociales la tristeza que le causó conocer la noticia de la muerte de Carlos Rincón, su expareja sentimental, quien falleció junto a Adriana Campos en un accidente automovilístico.

"Gracias por todos los momentos que jamás borraré de mi corazón! Te extrañaré CARLOS ALFONSO RINCÓN PANIAGUA Q.E.P.D. Nos veremos hasta que nuestro JESÚS venga o cuando sea mi momento de partir! #teamo", escribió la actriz al enterarse de la noticia.

Tras su mensaje, cientos de comentarios apoyándola en este difícil momento comenzaron a circular en su red social.

Patiño abrió su corazón y agradeció la ayuda que hasta el momento ha recibido por parte de sus familiares, amigos y fans.

"Gracias a tod@s por esos mensajes de paz ! El amor verdadero no conoce celos, envidias, rencores,mentiras, odios, solo perdona y ama sin importar distancias porque confía en que Dios es el que guía nuestras vidas y no hay necesidad de forzar situaciones porque confía en que su voluntad es perfecta y él entiende lo que nosotros no entendemos ,nos regala momentos, personas, historias fabulosas con un propósito en nuestras vidas con finales que a veces no entendemos pero con la esperanza de que todos nos encontraremos finalmente en un paraíso que Dios creó para sus hijos donde todos conviviremos en paz y en armonía”.

Marilyn y Carlos tuvieron una relación que duró aproximadamente ocho meses. El empresario murió en un accidente junto a su actual pareja, la actriz Adriana Campos.

