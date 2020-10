Abuelo abandonó a su nieto en una caja de pizza y explicó en una nota la dura razón

La historia de este bebé ha conmocionado a los habitantes de Tlaltenango. El triste suceso comenzó cuando la madre de este pequeño murió en medio del parto y su abuelo quedó a cargo de su cuidado, sin embargo, la difícil situación económica que enfrentaba le impidió continuar con esta misión y por ende, decidió abandonarlo.

Una caja de pizza y una carta se convirtieron en la única compañía de este recién nacido, que por suerte fue encontrado por miembros de la Unidad Municipal de Protección Civil. Al percatarse de la situación, el personal de socorro procedió a valorar al pequeño y posteriormente llevó a cabo su traslado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Cuiden a mi nieto, mi hija murió al dar a luz y yo no tengo para mantenerlo, y ojalá tenga mejor vida y que Dios me perdone", fueron las dolorosas palabras con las que este hombre justificó el abandono del pequeño. El cuerpo de bomberos decidió compartir en sus redes una fotografía de esta nota y las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar.

Algunos usuarios de la red social expresaron su felicidad ante el hallazgo y aseguraron que se trató de un milagro. "Hermoso bebito será una bendición para quien lo adopte", "Si existen los milagros ya encontró quien le de amor y cariño, Dios lo protegió", "Si lo dan en adopción con gusto lo revisaremos ya que en nuestro matrimonio Dios no nos hizo el milagro de ser papás", fueron algunas de las reacciones que generó el post.

Ahora el bebé tendrá que permanecer en la Casa Cuna Plácido Domingo, ubicada en en el municipio de Guadalupe, mientras la Fiscalía y la Procuraduría de protección de niños y adolescentes realizan la investigación pertinente para encontrar al responsable del abandono.