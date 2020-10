Duchas vaginales con enjuague bucal, la polémica recomendación de un médico

Durante dos días ha sido tendencia en Twitter el nombre de una marca de enjuague bucal, pues a través de las redes sociales, un médico cirujano llamado Roberto Valbuena, de Maracaibo, Venezuela, realizó una controversial publicación al recomendar usar alcohol en ducha vaginal antes de tener sexo oral, pues lo del enjuague bucal, al parecer, fue un montaje.

“Doc, una pregunta: ¿Qué tiene que tener una mujer para que un hombre pueda hacerle sexo oral?", fue la pregunta que le hicieron al doctor.

"Debe oler muy limpia y perfumada. Recomendación: dúchense antes si pueden. Anécdota: tenía una exnovia que se hacía duchas vaginales con una perita, con agua y alcohol al bañarse, y eso provocaba dormir allí. Agarren consejo", fue la respuesta que se hizo viral.

¿Lo del #Listerine va en serio?

Es una pena que dediquemos tantas horas a intentar ofrecer consejos de salud y educación sanitaria y de repente salga altos así.

Ni la lejía se debe beber, ni las duchas vaginales son recomendables, y con Listerine menos!!! pic.twitter.com/PyYZY18Nxj — Julio Armas Castro (@julymed08) October 6, 2020

Por supuesto, esta arriesgada recomendación desató indignación en las mujeres, en los expertos en el tema y hasta en la organización fast-checking Maldita Ciencia, pues inmediatamente salieron a aclarar y a alertar que no es recomendable usar enjuague bucal o alcohol para lavar la zona íntima de las mujeres.

Por favor no nos hagáis escribir un artículo sobre por qué no es buena idea meterse Listerine en la vagina 🙏 pic.twitter.com/op1cpMEzh2 — MALDITA CIENCIA (@maldita_ciencia) October 6, 2020

Recordatorio de autocuidado ✨

La vagina no necesita jabones especiales, ni desodorantes, ni alcohol para estar “limpia”. De hecho, especialistas (que sí saben) recomiendan utilizar solo agua y el mínimo jabón posible para no alterar el pH y proteger la flora vaginal. — Proyecto Mujeres (@proyectomujeres) October 5, 2020

Como era de esperarse, el doctor Valbuena no se salvó de las burlas, pues Twitter también se llenó de creativos memes en alusión a las duchas vaginales con enjuague bucal.

Cada vez que vea a una mujer comprar Listerine en Farmatodo pic.twitter.com/Tg33fPjSl2 — Jon Marín Emerson (@nosabesnadajon) October 6, 2020

Minutos después de hacerse el lavado con Listerine: pic.twitter.com/iBBASGAKHu — el Profe Omar (@darawkk) October 6, 2020

Un médico aconseja en instagram duchas vaginales con Listerine.

Las mujeres: pic.twitter.com/57ZVJsbZmJ — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) October 6, 2020

Buenos días. Mi vagina después de hacer sus respectivas gárgaras con Listerine. pic.twitter.com/oh37rs0bff — Amira. (@AmiraLuzardo) October 6, 2020

yo al enterarme del por qué Listerine es tendencia pic.twitter.com/buWBMGQw2C — 🎃 Spooky Pakka 🎃 (@_seeergiiiooo_) October 6, 2020

Yo, viendo que Listerine es tendencia porque un doc recomendó lavados vaginales con él. pic.twitter.com/8EXaTBvEP7 — Juanma “Buck“ (@jmramaq) October 6, 2020

Ante la polémica generada, el médico Roberto Valbuena quiso aclarar que su objetivo era fomentar la higiene vaginal antes de tener relaciones sexuales.

"Simplemente coloqué una experiencia de una exnovia y eso es todo, punto. Yo no estoy recomendando que se hagan duchas vaginales a todas las chicas que leen el post, porque como médico no lo recomiendo. La que quiera alguna opinión ginecológica vaya con su profesional. No crean cosas que están viendo por allí",expresó el doctor en sus redes sociales.