Novelas en tiempos de Covid: actor besa a un maniquí para hacer una escena romántica

Definitivamente, las novelas no serían tan emocionantes sin las apasionadas escenas de amor que que suelen haber en ellas. ¡Qué sería de las noches de Caracol Televisión sin los románticos encuentros de Norma Elizondo y Juan Reyes o los coqueteos entre la señora Nidia y Pedro, el escamoso!

Parar las grabaciones o eliminar las escenas que incluyen besos, acercamientos o cualquier tipo de contacto físico, no son opciones válidas para industria de la televisión y la novela ‘The Bold and The Beautiful’ es un claro ejemplo de esto. En las últimas horas un fragmento de esta producción se ha vuelto viral en redes sociales gracias a la ingeniosa forma en la que los actores resolvieron las escenas románticas.

Estos dos artistas podrían ganar fácilmente el premio a mejor actuación del año, pues no tuvieron problema en mirar fijamente y con pasión los ojos de un maniquí, mientras esperaban el momento perfecto para darle un gran beso. Años atrás habría parecido algo absurdo utilizar muñecos para hacer este tipo de escenas, pero ahora que es necesario mantener el distanciamiento social, resulta ser una idea innovadora y acertada.