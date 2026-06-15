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A qué hora juega España VS. Cabo Verde este 15 de junio y qué programas darán - CaracolTV

Debido al festivo por la conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús, Caracol Televisión realizará varios cambios en la programación. Además, transmitirá una nueva jornada deportiva.

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Hora partido España Vs. Cabo Verde este 15 de junio: así queda la programación del festivo

Debido al festivo por la conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús, Caracol Televisión realizará varios cambios en la programación. Además, transmitirá una nueva jornada deportiva.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jun, 2026
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A qué hora es el partido España VS. Cabo Verde este 15 de junio y cómo queda la programación de Caracol Televisión.
A qué hora es el partido España VS. Cabo Verde este 15 de junio y cómo queda la programación de Caracol Televisión.
Foto: AFP/ Cortesía de Gol Caracol.