Hora partido España Vs. Cabo Verde este 15 de junio: así queda la programación del festivo

Caracol Televisión tendrá una programación especial este lunes 15 de junio con motivo del día festivo (conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús) y la transmisión del partido entre España y Cabo Verde, encuentro correspondiente al Mundial de la FIFA 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá. Por esta razón, la parrilla habitual presentará varios ajustes durante gran parte de la jornada.

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La programación iniciará a las 4:15 a. m. con la emisión de 'También Caerás', espacio que permanecerá al aire hasta las 5:30 a. m. Posteriormente, el canal emitirá dos bloques de 'Cuentos de los Hermanos Grimm', los cuales se extenderán hasta las 8:00 a. m.

A continuación, los televidentes podrán seguir disfrutando de 'Pura Diversión', programa que estará en pantalla hasta las 10:00 a. m. Después de este espacio comenzará la transmisión del compromiso entre España y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026. El encuentro deportivo ocupará la franja de la mañana y se extenderá hasta la 1:00 p. m.

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Una vez finalice el partido de la Copa del Mundo, la señal dará paso a una nueva edición de Noticias Caracol, que se mantendrá al aire hasta las 3:00 p. m. Luego, la programación continuará con una nueva entrega de 'Pura Diversión', dentro de la cual será emitida la película 'El Paseo 7'. Este bloque se desarrollará hasta las 5:00 p. m.

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Más adelante, a las 5:00 p. m., comenzará la franja 'Festivo Premier', en la que será presentada la película 'Memory'. Este espacio ocupará la programación hasta las 7:00 de la noche.

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Durante la jornada nocturna se mantendrán los horarios establecidos para los días festivos. En consecuencia, Noticias Caracol será emitido entre las 7:00 p. m. y las 8:30 p. m. Seguidamente, llegará 'El Rastro', producción que contará con dos bloques consecutivos y permanecerá en pantalla hasta las 10:30 de la noche.

Finalmente, la programación especial del día concluirá con espacios relacionados con la cita orbital de selecciones. A las 10:30 p. m. comenzará 'Así va el Mundial 2026', programa que se extenderá hasta las 11:30 de la noche. Después de este resumen deportivo iniciará la franja 'Noches de Premier', que cerrará la jornada con la emisión de la película 'La Rectora'.